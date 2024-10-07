نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول قرار إعادة تشكيل إدارة تعاقدات الأهلي بعد أزمة قندوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس إعادة هيكلة لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عقب الأزمة التي تسببت فيها تصريحات اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

كواليس قرار إعادة تشكيل إدارة التعاقدات في الأهلي

القندوسي أثار الجدل يوم الخميس الماضي بتصريحات اتهم فيها الأهلي بإجبار اللاعبين على التعامل مع وكلاء محددين، وهو ما دفع محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للنادي، إلى إحالة هذه التصريحات للشؤون القانونية، ومن ثم عرض اللاعب للبيع، إلى جانب اتخاذ قرار بإعادة هيكلة إدارة التعاقدات لتتماشى مع متطلبات وأهداف قطاع كرة القدم في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح شوبير في برنامجه عبر "قناة الأهلي" أن محمد رمضان يرى ضرورة تجديد دماء إدارة التعاقدات في الأهلي.

وأضاف: "رمضان سيكون المشرف الرئيسي على التعاقدات خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن هذا القرار سيفتح الباب لتغيير كبير داخل القلعة الحمراء".