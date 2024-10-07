نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي ينفي توليه إدارة التعاقدات في الأهلي خلفًا لأمير توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح هاني رمزي، مدير إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي، مساء الاثنين، بأنه لا صحة للأخبار التي تشير إلى توليه مسؤولية إدارة التعاقدات بالنادي خلفًا لأمير توفيق.

وخلال حديثه في برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير، قال رمزي: "تفاجأت بالتهاني التي وصلتني، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أي شيء من هذا القبيل".

وأضاف: "لم يتم طرح أي شيء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكان الخبر مفاجئًا بالنسبة لي. في الوقت الحالي، أواصل عملي كالمعتاد في النادي الأهلي".

واختتم بقوله: "كل ما يتم تداوله بشأن تعييني مديرًا للتعاقدات في الأهلي غير صحيح".