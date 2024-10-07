نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس ما دار بين حسام حسن والشناوي في مران المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، توجيهات مهمة لحارس المرمى محمد الشناوي خلال التدريبات التي تسبق مباراتي الفريق أمام موريتانيا، المقررتين يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

اجتماع خاص بين حسام حسن والشناوي

عقد حسام حسن اجتماعا سريعا مع الشناوي خلال مران المنتخب، حيث ناقش معه بعض الجوانب الفنية والنفسية، محاولًا مساعدته على التغلب على الضغوط التي يواجهها.

يستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني في الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة، 11 أكتوبر، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة في المغرب.