الرياضة

أمير هشام: تغييرات جذرية في شركة الكرة بالأهلي ورحيل عدلي القيعي

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي ، سوف يرحل عن منصبه خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيكون هناك تغييرات جذرية داخل شركة الكرة، وأحمد حسام عوض عضو الشركة سوف يرحل أيضًا وقد يتجه للترشح في إحدى مناصب اتحاد الكرة".

وأضاف أمير هشام: "خالد عبدالقادر عضو الشركة لم يتم حسم موقفه، وقد يتم ترقيته أو بقائه في نفس المنصب أو الرحيل، وعلاء عبد الصادق عضو الشركة فرص رحيله قائمه أيضًا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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