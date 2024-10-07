نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمصان يكشف خطة الأهلي قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سامي قمصان، المدرب العام لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات استعدادات الفريق لمباراة نصف نهائي السوبر المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

في تصريحات له خلال برنامج "حارس الأهلي" مع الإعلامي أحمد شوبير، أشار قمصان إلى إنجازاته قائلًا: "توجت ببطولة دوري أبطال إفريقيا كلاعب مرة واحدة، بينما كمدرب حصلت على 4 ألقاب".

وأكد: "جماهير الأهلي دائما متعطشة للبطولات، ونحن كمنظومة نعمل جاهدين لتحقيق النجاح، ونسعى لبذل أقصى جهدنا لإسعادهم. نأمل أن نحقق البطولة المقبلة، وهي دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح أن "الاستعدادات تسير بشكل جيد للسوبر المصري، حيث سنخوض مباراة ودية ضد حرس الحدود في القاهرة كجزء من التحضير لمواجهة سيراميكا كليوباترا".