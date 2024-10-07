نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف خطة الزمالك لحل مشكلات الفريق والتعاقدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر تشكيل لجنة لكرة القدم، يرأسها لبيب نفسه.

الزمالك يسعى لحل جميع القضايا

وخلال تصريحات له عبر قناة "الأهلي"، قال شوبير: "الزمالك شكل لجنة مكونة من 6 أفراد، وستكون مهمتها معالجة جميع القضايا المتعلقة بالنادي، بما في ذلك التعاقدات الجديدة وتجديد العقود".

وأشار إلى أن "أعضاء اللجنة هم حسين لبيب، وهاني برزي، وحسام المندوه، وعمرو أدهم، وأحمد سليمان، وطارق السيد".

وأضاف: "من المقرر عقد الاجتماع الأول للجنة خلال يومين لتوزيع الأدوار بين الأعضاء وتحديد خطة العمل".

واختتم شوبير بالقول: "من الغريب عدم وجود حسين السيد في اللجنة، لكن هذه خطوة جيدة للزمالك".