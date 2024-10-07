نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أمير توفيق يعلن مقاضاة أحمد قندوسي بعد تصريحاته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطور مثير يتعلق برغبة أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، في مقاضاة أحمد قندوسي على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا.

وظهر قندوسي في برنامج إعلامي حيث اتهم الأهلي بفرض التعامل مع وكلاء محددين لإتمام الصفقات، مشيرًا إلى أن صفقة زين الدين بلعيد فشلت بسبب هؤلاء الوكلاء.

وفي تصريحاته خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، أوضح شوبير: "أمير توفيق قرر مقاضاة أحمد قندوسي بصفة شخصية، لأنه يرى أن التصريحات التي أدلى بها تمثل اتهامًا شخصيًا لسمعته".

وأضاف شوبير: "أنا شخصيًا أدعم أي لاعب يسعى للحصول على عقده، ولكن تصريحات قندوسي الأخيرة لم تكن في محلها".