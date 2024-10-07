نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس رابيد بوخارست يكشف عن آخر مستجدات انتقال آرون بوبيندزا وموقفه من الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف فيوريل مولدوفان، رئيس نادي رابيد بوخارست، عن آخر التطورات المتعلقة بآرون بوبيندزا، لاعب الفريق الجديد الذي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن، رغم إتمام صفقة انتقاله بشكل رسمي أمام الزمالك المصري.

كان الزمالك قد أعلن في فترة الانتقالات الصيفية عن ضم بوبيندزا بعد حصوله على توقيعه الإلكتروني، لكن اللاعب تخلف عن السفر إلى مصر لتوقيع العقد بشكل رسمي.

في النهاية، انتقل بوبيندزا إلى صفوف رابيد بوخارست، مما دفع الزمالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تصريحاته، قال مولدوفان، وفقًا لصحيفة "gsp" الرومانية: "نأمل أن يتم حل المسألة المتعلقة بالوثائق قبل مباراتنا ضد فارول في 21 أكتوبر".

وأضاف: "سنراقب الوضع مع بوبيندزا، لدينا خلاف مع الزمالك يتم التعامل معه عبر الفيفا، وسننتظر القرار النهائي".

وتابع: "نأمل أن نحصل على ترخيص مؤقت في أقرب وقت، ربما قبل مباراة فارول".