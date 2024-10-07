الرياضة

طاقم حكام مباراة السكة الحديد وأسوان في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد وأسوان، ضمن افتتاحية منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.

ويلعب فريق السكة الحديد أمام أسوان على ستاد المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد وأسوان لكل من:

محمود رشدي حكم ساحة
أيمن دعبس حكم مساعد أول
علاء علي السروي حكم مساعد ثاني
عبدالرحمن صالح حكم رابع

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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