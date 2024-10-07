نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة السكة الحديد وأسوان في دوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد وأسوان، ضمن افتتاحية منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.
ويلعب فريق السكة الحديد أمام أسوان على ستاد المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.
وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد وأسوان لكل من:
محمود رشدي حكم ساحة
أيمن دعبس حكم مساعد أول
علاء علي السروي حكم مساعد ثاني
عبدالرحمن صالح حكم رابع