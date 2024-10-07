طاقم حكام مباراة السكة الحديد وأسوان في دوري المحترفين

ويلعب فريق السكة الحديد أمام أسوان على ستاد المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012