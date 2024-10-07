منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة موريتانيا الجمعة في تصفيات إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفي شوبير، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم لاعب نيس، محمد صلاح نجم ليفربول، مصطفي محمد مهاجم نانت، وعمر مرموش نجم فرانكفورت في تدريبات غدًا الثلاثاء.