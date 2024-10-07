نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز في معسكر تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة معسكر تركيا، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري استعدادا للموسم الجديد ومباريات السوبر المصري بالإمارات.

وبدأ الفريق معسكرا خارجيا في مدينة بوردور التركية يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، ويخوض خلاله التدريبات بشكل مكثف وفقا لبرنامج إعداد الجهاز الفني، ويختتمه بمباراة ودية أمام كونيا سبور التركي قبل العودة للقاهرة.

وضمت القائمة 26 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويغيب عن معسكر بيراميدز في تركيا، الثلاثي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.