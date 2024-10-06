نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه أزمة مع سامسون أكينولا وفتوح خارج قائمة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تتعلق بالبنيني سامسون أكينولا، مهاجم فريق الزمالك، وذلك بشأن مستقبله مع النادي.

وأوضح شوبير خلال تصريحاته عبر قناة "الأهلي"، أن إدارة نادي الزمالك ما زالت تحاول التوصل إلى اتفاق مع سامسون لفسخ العقد بالتراضي، لكن اللاعب يرفض هذا الخيار حتى الآن.

وأضاف شوبير: "أكينولا أكد للإدارة أنه يرغب في البقاء، وإذا أرادوا رحيله، فعليهم دفع كافة مستحقاته المالية، إذ يرفض التنازل عن أي جزء منها".

وفي سياق آخر، أشار شوبير إلى أن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، سيكون خارج قائمة الفريق لمباراة السوبر المصري أمام بيراميدز المقرر إقامتها في 20 أكتوبر.

وأكد شوبير أن الجهاز الفني للزمالك يعمل حاليًا على تجهيز فتوح للمباريات، ولكنه يخطط لعدم الاعتماد عليه في مباراة السوبر المقبلة.