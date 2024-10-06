نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن حقيقة الشائعات المتعلقة بإقالة المدرب السويسري مارسيل كولر في حال تعرض الفريق لخسارة في مباراة السوبر المصري.

وخلال تصريحاته عبر قناة الأهلي، أكد رمضان أن كولر يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ النادي، قائلًا: "منذ عام 2000 حتى 2024، يعد كولر أحد أبرز المدربين بعد مانويل جوزيه، لذا فإن فكرة إقالته بعد خسارة مباراة واحدة ليست صحيحة".

وأشار رمضان إلى أنه في حالة حدوث تقصير في الأداء، فقد يتم النظر في موقف المدرب بشكل عام، لكن خسارة مباراة واحدة فقط تشمل عوامل مشتركة تتعلق باللاعبين والمدرب.

كما أوضح رمضان أن هذه بداية الموسم وأن اللاعبين يشعرون بالضغط نتيجة تقصيرهم مع الجمهور والنادي، متمنيًا ألا تكون هناك خسائر.

يذكر أن الأهلي قد خسر مباراته في السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري في 20 أكتوبر الجاري.