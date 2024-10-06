نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العقل أهم من العاطفة.. لجنة التخطيط تكشف موقف الأهلي من تجديد عقد علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شف محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، عن موقف النادي من النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

وفي حديثه خلال برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، صرح رمضان: "علي معلول لديه تاريخ طويل ومميز مع النادي الأهلي".

وتابع: "أبلغنا أن علي سيعود إلى الملعب في 20 نوفمبر المقبل، وهو من سيحدد الأمور، حيث أن العقل أهم من العاطفة".

وأشار رمضان إلى أن "معلول شخص متفهم ومحترم، ويحب الوضوح، وكان سعيدًا جدًا خلال حديثنا".