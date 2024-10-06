أتلتيكو مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

سجل جوليان ألفاريز أول أهداف اللقاء أتلتيكو مدريد في الثواني الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من أنطوان جريزمان بكعب القدم إلى زميله ألفاريز الذي استقبل الكرة بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن لوكا سوتشيتش من تسجيل هدف التعادل لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة 84، بعد تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.