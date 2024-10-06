نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعرض أحمد قندوسي للبيع وإعادة تشكيل إدارة التعاقدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة.

وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي:-



- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.