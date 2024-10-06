نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف خطة الأهلي للتعاقد مع صفقات جديدة قبل نهاية الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، عن إمكانية إجراء صفقات جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حديثه عبر برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، أوضح رمضان: "إن شاء الله، سيكون لدينا تعاقد أو صفقتين قبل 25 أكتوبر المقبل، وهو موعد إغلاق الميركاتو الصيفي".

وأشار إلى أن "الصفقات قد تشمل لاعبين مصريين أو أجانب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل محددة، مؤكدًا أن اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان لم يعد مطروحًا في الفترة الحالية".

الأهلي تعاقد حتى الآن مع أربع صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث تعاقد مع المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي، ويوسف أيمن من الدحيل القطري، والمغربي أشرف داري من برست الفرنسي، بالإضافة إلى عمر الساعي من الإسماعيلي.