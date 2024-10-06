نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت أنظار عبدالمنعم.. نيس يتعادل مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين نيس وباريس سان جيرمان علي ارضية استاد أليانز ريفيرا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ملخص مواجهة نيس وباريس سان جيرمان

شهد اللقاء سيطرة شبه كاملة من جانب باريس سان جيرمان، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص والانفرادات السهله أمام مرمي بولكا حارس مرمي نيس الذي ذاد عن مرماه ببسالة.

واعتمد فريق نيس علي اللعب الدفاعي والاعتماد علي الهجمات المرتدة، ونجح بالفعل في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول في تسجيل هدف عن طريقه لاعبه التونسي علي العابدي.

وعادل البرتغالي نونو مينديش النتيجة لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 52، وبعد الهدف حاول الفريق الباريسي إدراك هدف الفوز الحاسم، ولكن دون جدوي ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وتواجد المدافع المصري محمد عبدالمنعم علي دكة بدلاء نيس في مواجهة اليوم، ولم يشارك خلال اللقاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلي النقطة 17 في المركز الثاني، بينما يأتي نيس في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.