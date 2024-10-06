نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوضح حقيقة معاقبة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن فرض عقوبة على النجم إمام عاشور بسبب تدريباته خارج جدران ملعب التتش.

محمد رمضان ينفي توقيع عقوبات على إمام عاشور

وفي حديثه خلال برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، أوضح رمضان: "لم أوقع أي عقوبات على إمام عاشور على الإطلاق".

وأضاف: "الشائعات المتداولة غير صحيحة، ولم يتم إثبات أي منها، المشكلة تكمن في أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على اللاعبين في الجيل الحالي".

واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على أهمية توجيه اللاعبين لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.