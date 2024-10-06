نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط بـ الأهلي تكشف مصير إدارة التعاقدات بعد تصريحات قندوسي الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن موقف النادي من تغيير لجنة التعاقدات بعد أزمة تصريحات الجزائري أحمد قندوسي، لاعب خط وسط الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وكان قندوسي قد أثار الجدل بتصريحاته يوم الخميس الماضي، حيث أشار إلى أن الأهلي يُلزم اللاعبين الجدد بالتعامل مع وكلاء محددين.

ونتيجة لذلك، قرر محمد رمضان إحالة تلك التصريحات إلى الشؤون القانونية بالنادي ومخاطبة سيراميكا كليوباترا لاستدعاء قندوسي للإدلاء بشهادته.

وفي تصريحات له عبر فضائية الأهلي، قال رمضان: "الحديث عن رحيل لجنة التعاقدات في الوقت الراهن سابق لأوانه، ولا يوجد أي تفكير في هذا الأمر".

وأوضح: "إذا ناقشنا فكرة تغيير لجنة التعاقدات الآن، فإن ذلك يعد خروجا عن السياق قبل صدور قرار رسمي من الشؤون القانونية".