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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، عن موعد الإعلان عن نتائج التحقيقات مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، المعار إلى سيراميكا كليوباترا، وكذلك مع أمير توفيق، المدير الرياضي للنادي.

الأهلي يكشف موعد نتائج التحقيق مع قندوسي وأمير توفيق

وفي حديثه خلال برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، أشار رمضان إلى أن "أحمد قندوسي معار من النادي الأهلي، ومن الطبيعي أن يتم التحقيق معه".

وأضاف: "تمت مقابلة قندوسي لمدة يومين على التوالي، حيث تم التحقيق معه بمفرده، وقد اقترحت إجراء مواجهة بينه وبين أمير توفيق، لكن المستشار القانوني أبلغني بأن ذلك ليس مناسبا قانونيا".

وتابع رمضان: "لقد عرضت وجهة نظري، ولكن القرار النهائي ليس لي وحدي، توصلنا إلى الصيغة النهائية، ومن الممكن أن يتم الإعلان عن القرار اليوم أو غدا".

واختتم حديثه بالقول: "كنت حاضرا مع الطرفين، والأمر القانوني سيطبق على الجميع، والشؤون القانونية في النادي الأهلي هي الجهة التي ستحدد مصير قضية قندوسي".