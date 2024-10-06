نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم الشناوي.. مدير الأهلي يحدد مصير 6 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تفاصيل تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول، محمد الشناوي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل دون أن يتم تجديده حتى الآن.

محمد رمضان: الأهلي يناقش ملف تجديد عقود الشناوي و5 لاعبين آخرين

وفي تصريحاته عبر قناة الأهلي، أكد رمضان: "الشناوي وخمسة لاعبين آخرين موجودون على طاولة التجديد، وملف تجديد العقود سيتم فتحه بعد العودة من معسكر المنتخب".

وأضاف: "مسألة التجديد محسومة، وسيتم عقد جلسة مع الشناوي واللاعبين الآخرين فور العودة من معسكر منتخب مصر".

ويشارك محمد الشناوي حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.