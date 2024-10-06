نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من الأهلي قبل خوض بطولة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب النادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، بتعيين حكام أجانب لمبارياته في بطولة كأس السوبر المصري 2024، التي ستقام في دولة الإمارات.

الأهلي يطلب حكامًا أجانب في السوبر المصري

وفي تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" على شاشة قناة الأهلي، أكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، قائلًا: "الأهلي سيطلب حكام أجانب بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة". وأوضح: "هذا حقنا وسنطالب بحقوقنا في الوقت المناسب".

يُذكر أن الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا في 20 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات كأس السوبر المصري 2024.