أحمد شوبير يكشف مصير فتوح من المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الجديد "حارس الأهلي" عن موقف لاعب الزمالك أحمد فتوح من المشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة.

هل يشارك أحمد فتوح في السوبر المصري؟

وأوضح شوبير أن "الاحتمالات تشير إلى عدم انضمام أحمد فتوح إلى قائمة الفريق للمشاركة في السوبر".

وأكد أن "البرتغالي جوميز، المدير الفني، يخطط للاعتماد بشكل أساسي على المغربي محمود بنتايك، نظرًا لانشغال فتوح بالقضية التي سيصدر الحكم فيها في 22 أكتوبر القادم، مما قد يسبب مشكلة للاعب في السفر أو العودة إلى مصر".