عبدالمنعم احتياطي.. نيس يتفوق على باريس سان جيرمان بهدف في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مواجهة نيس وباريس سان جيرمان علي أرضية ملعب أليانز ريفيرا، بتقدم الأول بهدف نظيف، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز.

نيس يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف.. وعبدالمنعم احتياطي

شهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة من جانب الفريق الباريسي، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص والانفرادات السهلة أمام مرمى بولكا حارس مرمى نيس، الذى ذاد عن مرماه ببسالة.

وعكس سير اللعب، أحرز نيس الهدف عن طريق لاعبه التونسي علي العابدي في الدقيقة 39، بعد أن سدد الكرة لتصطدم في مدافع باريس سان جيرمان وتسكن شباك الإيطالي دوناروما.

وجاء تشكيل نيس في الشوط الأول كالتالي:-

حراسة المرمي:- بولكا

خط الدفاع:- مويس بومبيتو، يوسف نداييشيمي، دانتي سانتوس

خط الوسط:- علي العابدي، هشام بودادي، تايجي ندومبيلي، كلاوس

خط الهجوم:- بوجا، جيشاند، محمد علي شو

ويتواجد المدافع المصري محمد عبدالمنعم، على دكة بدلاء نيس في مباراة اليوم ضد باريس سان جيرمان.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان في الشوط الأول كالتالي:-