نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية يحسم ديربي الأندلس ويهزم ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تكن هناك فرصة أفضل لإشبيلية من ديربي الأندلس أمام غريمه التقليدي ريال بيتيس، لاستعادة نغمة الانتصارات في الليجا، وذلك بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب (رامون سانشيز بيثخوان) اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

يدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز الثمين لجناحه البلجيكي دودي لوكيباكيو الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وضرب إشبيلية أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث استعاد بها نغمة الفوز في الدوري بعد التعادل في الجولة الماضية بهدف أمام أتلتيك بيلباو، وهو الفوز الـثالث لكبير إقليم الأندلس هذا الموسم.

كما أن الفوز فض الاشتباك بين الفريقين الذين لم يعرفا طعم الفوز في مباريات الديربي في الليجا في آخر 4 مباريات انتهت جميعها بالتعادل إما السلبي (مرة)، أو الإيجابي بهدف في المناسبات الثلاث الأخرى.

ورفع الفوز رصيد إشبيلية إلى 12 نقطة في المركز الـ12، بفارق الأهداف خلف البيتيس، الذي تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم، وجيرونا، الذي حقق انتصارا مثيرا اليوم على أتلتيك بيلباو (2-1).

