نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق الدوري السعودي يبدأ محاولاته لضم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، محاولاته للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في عام 2025.

صلاح مطلوب في أهلي جدة

ذكر موقع “كوت أوفسايد” الإنجليزي إن الأهلي السعودي قد دخل في مفاوضات جادة بالوقت الحالي، بهدف تأمين التعاقد مع محمد صلاح.

ويرغب النادي السعودي أيضًا في التعاقد مع زميل صلاح في ليفربول، الهولندي فيرجيل فان ديك.

وينتهي عقد صلاح وكذلك فان دايك مع ليفربول في صيف 2025 ويحق لهما التفاوض مع أي نادٍ بعد دخولهما الفترة الحرة في يناير المقبل.

يشار إلى إن محمد صلاح كان هدفًا لاتحاد جدة في صيف 2023 ولكن إدارة ليفربول رفضت وقتها العرض المقدم لضم اللاعب المصري ليستمر رفقة كتيبة الريدز إلى الآن.