نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروسة البحر والملكة تحصدان ميداليات التوكيلات في بطولة المياه المفتوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو السباحة بالزعانف في نادي التوكيلات الملاحية في حصد 6 ميداليات خلال المشاركة في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة التي أقيمت بالإسكندرية على مدار 4 أيام وإختتمت منافساتها اليوم الأحد.

هذا وقد جاءت نتائج التوكيلات في البطولة كالأتي:

- مرحلة 15 سنة بنات:

حصدت فريدة فرج الملقبة ب " الملكة " ميداليتان فضيتان في سباق 3 كيلو مزدوجة وسباق 1 كيلو مزدوجة.

حصدت أيسل منصور الملقبة ب " عروس البحر " الميدالية البرونزية في سباق 2 كيلو مونو.

- مرحلة 12 سنة بنين:

حصد اللاعب أسر رامي الميدالية الذهبية في سباق 1 كيلو مونو وذهبية ١ كيلو مزدوجة.

- مرحلة 11 سنة بنات:

حصدت كنزي عمرو الميدالية الذهبية في سباق 1 كيلو مزدوجة.

هذا ويقود الفريق جهاز فني وإداري مكون من:

صلاح هيكل، محمود الطيب، وفائى قمر، محمود الدسوقي، الاء السنباري، أميرة جمال، مروة عرفة.

ومن جانبه أشاد إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ بمستوى لاعبي التوكيلات الملاحية وادائهم خلال البطولة الذي جاء مميز.

وأشار " حمص " أن اللاعبين سطوف يكون لهم مستقبل في سباقات المياه المفتوحة، وسوف يكونوا ضمن القوام الرئيسي لمنتخب مصر.

