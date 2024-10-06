نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة الصين للتنس.. جوف تتوج باللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الأمريكية كوكو غوف، أداءً رائعًا، لتفوز على التشيكية كارولينا موشوفا، اليوم الأحد، لتحقق لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس.

قالت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن تلك المباراة النهائية كانت الأولى منذ تسعة أشهر للاعبة 20 عامًا، والتي خسرت أول أربعة أشواط أمام موشوفا غير المصنفة قبل أن تفوز 6-1 و6-3 في ساعة و16 دقيقة.



وكان ذلك هو اللقب الثامن لغوف في مسيرتها، والأول لها منذ فوزها ببطولة أوكلاند على الأوكرانية يلينا سفيتولينا في يناير الماضي.

وأصبحت غوف أول لاعبة في تاريخ العصر المفتوح تفوز بأول سبع بطولات لها في جولة لاعبات التنس المحترفات.