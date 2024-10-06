نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتلقى ضربة موجعة بغياب نجميه أمام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق تشيلسي، خدمات اثنين من لاعبيه الأساسيين أمام ليفربول في المباراة القادمة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كوكوريلا وفوفانا يغيب أمام ليفربول

يغيب مارك كوكوريلا وويسلي فوفانا ثنائي تشيلسي، عن المباراة القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام ليفربول بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل كوكوريلا وويسلي فوفانا، على إنذارات في مباراة اليوم التي أقيمت أمام نوتنجهام فورست.

وتعادل فريق تشيلسي مع نوتنجهام فورست بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت بمنافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

ويلتقي فريق تشيلسي مع ليفربول يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.