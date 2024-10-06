نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة مجانية تعلن نقل قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة عن نقلها الحصري لمراسم قرعة دور المجموعات لكل من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، والمقررة يوم الإثنين المقبل، الموافق 7 أكتوبر 2024.

بي إن سبورت تنقل مراسم قرعة الكونفدرالية ودوري الأبطال

جاء الإعلان الرسمي عبر الحساب الرسمي لقناة بي إن سبورت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث نشرت القناة:

"لا تفوتوا مشاهدة مراسم قرعة دور المجموعات لكل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، غدًا الإثنين، ابتداءً من الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة."

وأشارت القناة إلى أن المتابعين يمكنهم مشاهدة البث عبر قناة beIN SPORTS News، بالإضافة إلى بثه مباشرة على حسابات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية

ستنطلق مراسم قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، يليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.

وفي هذا السياق، يشارك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم فريقا الأهلي وبيراميدز، بينما ينافس فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بهذا الإعلان، تتيح بي إن سبورت لعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة الحدث المرتقب ومتابعة مسار الفرق الإفريقية الكبرى في البطولتين القاريتين.