نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتنجهام فورست في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن تشكيل البلوز لمواجهة نوتنجهام فروست بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 13 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

وكان تشيلسي قد فاز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من البريميرليج بينما خسر نوتنجهام فورست من فولهام بهدف نظيف في نفس الجولة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتنجهام فورست في البريميرليج

من المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: جاكسون – ويسلي فوفانا – ليفي كوكويل – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – نوني مادويك - جوستو

خط الهجوم: كول بالمر – جادون سانشو.