نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفعجية الكرة المصرية.. أبطال التسديدات القوية التي اخترقت دفاعات الخصوم مثل قذائف المدافع في حرب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الكرة المصرية عبر تاريخها الطويل العديد من اللاعبين الذين تميزوا بقدرتهم الفائقة على التسديدات القوية، حيث كانت تسديداتهم كالرصاصات التي اخترقت دفاعات الخصوم وفتحت الطريق نحو النصر تمامًا، كما كانت المدفعية المصرية في حرب أكتوبر رمزًا للقوة والعزيمة وحطمت خطوط العدو وكانت سبيلًا لتحقيق النصر العظيم.

في الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم يستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز المدفعجية في تاريخ الكرة المصرية التي ساهمت تسديداتهم المُدوية في تحقيق الانتصارات مثلما ساعدت المدفعية المصرية في تحقيق النصر العظيم:

أبطال التسديدات القوية التي اخترقت دفاعات الخصوم مثل قذائف المدافع في حرب أكتوبر

1- حسن الشاذلي

يأتي حسن الشاذلي أسطورة منتخب مصر ونادي الترسانة ضمن أبرز المدفعجية في تاريخ الكرة المصرية حيث مزقت تسديداته القوية شباك الخصوم، ولا يزال حتى الآن هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري المصري برصيد 179 هدفًا، وحقق لقب بطولة الدوري مرة وحيدة مع الشواكيش.

2- طاهر أبوزيد

مارادونا النيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية الذي امتاز بقوة تسديداته التي كان يخشاه المنافسين، وأكثر ما يميز تسديدات أبوزيد أنها كانت تجمع بين الدقة والقوة ولذلك كانت لا تضل طريقها إلى الشباك، حقق العديد من النجاحات والألقاب في مسيرته مع القلعة الحمراء ونصبته واحدًا من أساطير النادي.

3- رفعت الفناجيلي

نجم النادي الأهلي السابق في فترة الخمسينيات كان من ابرز المدفعجية في تاريخ الكرة المصرية أيضًا حيث كان يتميز بتسديداته المدوية، وكان يلقب بمدفعجي الكرة المصرية، حقق مع الأهلي 7 بطولات دوري و6 كأس مصر وتلقى العديد من العروض للاحتراف في أوروبا ولكنه فضل البقاء بالقلعة الحمراء.

4- محمود أبوالدهب

نجم دفاع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كانت تسديداته مصدر رعب كبير للمنافسين بسبب قوتها الكبيرة والتي كانت تخترق الدفاعات وتتخطى حراس المرمى وتسكن الشباك، وكان أحد الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق الأحمر لإسقاط الخصوم في المواجهات الكبرى بمختلف البطولات.

5- حمزة الجمل

نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حمزة الجمل من أشهر المدفعجية في تاريخ الكرة المصرية ساهمت تسديداته القوية في تحقيق الانتصارات للدراويش وكان يتميز بقوة قدمه اليسرى والتي لن تتكرر في ملاعب الساحرة المستديرة، ساهم مع جيل من اللاعبين المميزين في قيادة الفريق للتتويج بلقب بطولة الدوري بعد غياب سنوات طويلة، كما ساهم في تتويج الفريق بكأس مصر.