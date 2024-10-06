عاجل.. عملاق سعودي يطارد صلاح وفان دايك

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط أحد الأندية البارزة في الدوري السعودي للمحترفين لاستقطاب النجمين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من نادي ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عملاق سعودي يطارد صلاح وفان دايك

وينتهي عقد اللاعبين مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح لهما حرية التوقيع مع أي نادٍ آخر مجانًا ابتداءً من شهر يناير.

وبحسب تقارير من شبكة "Caught Offside"، فإن نادي أهلي جدة قد بدأ بالفعل محادثات لضم النجم المصري محمد صلاح، الذي رغم رغبته في الاستمرار مع ليفربول، لا يغلق الباب تمامًا أمام فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

وفي الوقت نفسه، يتابع الأهلي الوضع الخاص بقائد ليفربول، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وهو مستعد للتحرك لضمه بغض النظر عما إذا تمكن من التعاقد مع صلاح أو لا. وتضيف التقارير أن خطة الأهلي تشمل تقديم عرض بعقد مدته 3 سنوات لكل من اللاعبين، مع إمكانية تمديد العقد لسنة إضافية.

ومن جانبه، يبدو فان دايك منفتحًا على الانتقال إلى الدوري السعودي، في حال لم تنجح مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

وأشارت التقارير إلى أن ناديي النصر والاتحاد السعوديين ما زالا مهتمين بالتعاقد مع محمد صلاح أيضًا.