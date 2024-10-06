نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقرر تمديد عقد المثلوثي لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى إستقرار مسئولو نادي الزمالك على تمديد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق لمدة موسمين قادميين وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "إدارة الزمالك قررت تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين وسيحصل في الموسم الواحد على راتب 800 ألف دولار".

محمد الليثى: مليون دولار وراء تراجع الزمالك عن صفقة مصطفى فتحي

كشف الإعلامى محمد الليثى تراجع نادى الزمالك عن ضم مصطفى فتحي لاعب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " قرار الزمالك بعدم ضم مصطفى فتحي بسبب الراتب السنوي الكبير له والذي يصل إلى مليون دولار في الموسم ".