نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيس المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان.. موقف محمد عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، على تشكيل الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

من المقرر أن تقام مباراة نيس وباريس سان جيرمان على ملعب "أليانز ريفييرا" وهي تعد أحد أبرز مواجهات الدوري، حيث يجمع بين فريقين يتطلعان لتحقيق الانتصارات.

موقف محمد عبد المنعم من مباراة نيس وباريس سان جيرمان

تواجد المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، في قائمة نادي نيس استعدادًا لمواجهة العملاق الباريسي، لم يشارك عبد المنعم إلا في ثلاث مباريات، حيث ظهر كبديل في المباراة الأولى ضد أنجيه، ثم شارك في خسارة فريقه أمام مارسيليا، ليظهر بشكل أساسي في المباراة الأخيرة ضد لانس.

وغاب مدافع منتخبنا الوطني عن مباراة نيس الأخيرة أمام لاتسيو الإيطالي في الدوري الأوروبي، والتي انتهت بخسارة فريقه برباعية، ورغم مشاركته السابقة، تشير التقارير إلى أن عبد المنعم قد يبدأ المباراة على دكة البدلاء اليوم.

تشكيل نيس المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حارس المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: يوسف نداييشيميي - مويس بومبيتو - دانتي.

خط الوسط: جوناثان كلاوس - بابلو روزاريو - تانجي ندومبيلي - توم لوشيت.

خط الهجوم: إيفان جيساند - جيريمي بوجا - يوسوفا موكوكو.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يقبع نيس في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

