نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ في البوندسليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت لمواجهة نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الحالي، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، اليت تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات هذه البطولة، بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي للتعليق على أحداث تلك المباراة.