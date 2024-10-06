خبير لوائح: من حق الأهلي فسخ أوعرض أحمد القندوسى للبيع فى حال إثبات عدم صحة حديثه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر العمايرى خبير اللوائح أن من حق النادى الأهلى الحصول على كافة المستحقات المادية لدى عقد اللاعب الجزائري أحمد القندوسى عقب إثبات عدم صحة حديث اللاعب عن الإتفاق وفرض بعض الوكلاء للإنتقال إلى القلعة الحمراء.

خبير لوائح: من حق الأهلى فسخ أوعرض أحمد القندوسى للبيع فى حال إثبات عدم صحة حديثه

وأوضح عامر العمايرى خلال تصريحات إذاعة لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " الجزائري أحمد القندوسى خضع إلى لجنة الإستماع بالنادي الأهلى وكان يحق لنادي سيراميكا منع اللاعب عن الأمر والإجراءات الصحيحة فى تلك المواقف اللجوء إلى لجنة الإنضباط بالإتحاد المصرى لكرة القدم والتحقيق مع اللاعب من الجهات المختصه ومنح أدله قويه من قبل النادى الأهلى لإثبات عدم صحة كلام اللاعب ".

واختتم عامر العمايرى " من حق النادى الأهلى اللجوء أيضا إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ التعاقد مع اللاعب أو عرضه للبيع ".