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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على نجم فريقه، الذي لعب دورا محوريا في الفوز على فولهام 3 /2 أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله هدفين.

جوارديولا: الخصوم أدركوا أهمية الدينامو

وتقدم فولهام بهدف سجله أندرياس بيريرا بعد مرور 26 دقيقة، ومنح ماتيو كوفاسيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

وبعد مرور أقل من دقيقتين بالشوط الثاني سجل كوفاسيتش الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم حامل اللقب في النتيجة.

وعزز البلجيكي جيريمي دوكو تفوق مانشستر سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 82، لكن رودريجو مونيز قلص الفارق لفولهام بهدف ثان في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة ليتمسك بوصافة جدول الترتيب، ويعوض تعثره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل يونايتد وآرسنال في الجولتين الماضيتين.

وقال جوارديولا "أشعر أن المباراة لعبت بشكل جيد، سجلنا الهدف الثالث وشعرنا أننا سنسيطر ولكن في تلك اللحظة لم نكن نعرف ما سيحدث".

وعن كوفاسيتش أوضح المدرب الإسباني: "إنه ليس الرجل الذي يسجل عادة، لقد دافعوا بـ5 لاعبين في الخلف بعد أن بدأنا بشكل جيد حقا، في أول دقيقتين حصلنا على فرصتين، وكان هناك رجل واحد حر على حافة منطقة الجزاء، هو كوفاسيتش.”

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله "الهدفان جاءا بسبب عدم قدرتهم على تحجيم خطورته".

وأشار "علينا استغلال المزيد ضد الفرق التي تلعب بخمسة لاعبين في الخلف، كان كوفاسيتش مهما حقا، الآن يعرف المنافسون أنهم لا يستطيعون تركه بمفرده، وإلا سيكون بإمكانه تسجيل هدف".

