تشكيل تشيلسي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نوتينجهام فورست، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست

يلتقي البلوز مع ضيفه نوتينجهام، اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: مالي جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: نوني مادويكي، جادون سانشو، نيكولاس جاكسون.

وتنقل مباراة تشيلسي مع نوتينجهام فورست، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.