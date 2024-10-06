نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة

يلتقي الفريق الكتالوني مع مضيفه ألافيس، اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى إنياكي بينيا

خط الدفاع أليخاندرو بالدي - ب أو كوبارسي - سيرجي دومينجيز - جول كوندي

خط الوسط فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري

خط الهجوم رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

وتنقل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويُذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 3، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.