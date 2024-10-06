نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت مواجهته الصعبة أمام نظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الحالي، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرانكفورت في الدوري الألماني

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ المباراة ضد آينتراخت فرانكفورت فرانكفورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جويريرو – أوباميكانو – مين جاي – ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش – بافلوفيتش _مايكل أوليز – توماس مولر – سيرجي جنابري.

خط الهجوم: هاري كين.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

تُنقل المباراة بين الفريقين عبر قناة beIN Sports HD 4، اليت تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات هذه البطولة، بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي للتعليق على أحداث تلك المباراة.

