نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره نيس المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز "ليج وان".

وتترقب جماهير العملاق الباريسي تلك المواجهة من أجل الحول على ثلاث نقاط في قمة ترتيب الدوري الفرنسي، في حين تشاهد الجماهير المصرية مدافع منتخبنا الوطني محمد عبد المنعم.

موعد مباراة نيس ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ستقام المباراة على أرضية ملعب أليانز ريفييرا في مدينة نيس، حيث يشارك المحترف المصري محمد عبد المنعم في صفوف نيس الفرنسي بعد رحيلة عن الأهلي.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن مواجهات الموسم الحالي لبطولة الدوري الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وباريس يان جيرمان

سيتم نقل مباراة نيس وباريس سان جيرمان مباشرة على قناة beIN Sports HD 1، حيث يمكن للجماهير متابعة المباراة لحظة بلحظة والاستمتاع بالتعليق والتحليل الفني.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء متصدرًا لجدول الترتيب، حيث يتساوى في النقاط مع موناكو برصيد 16 نقطة، ولكن يتفوق بفارق الأهداف، ويسعى الفريق الباريسي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته في البطولة.

من ناحية أخرى، يحتل فريق نيس المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلين في مبارياته الست الأولى، سجل لاعبي الفريق 14 هدفًا حتى الآن، بينما استقبلوا 6 أهداف.

