نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ميلان لمواجهة فيورنتينا، في المباراة الذي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم 2024-2025.

وحدد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني للروسونيري، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيولا ضمن منافسات الجولة السابعة من الكالتشيو.

موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا

ينزل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على الفريق البنفسجي، مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: هيرنانديز – جابيا – بابلوفيتش – إيمرسون

خط الوسط: بولسيتش – ريندرز – فوفانا

خط الهجوم: لياو – إبراهام – موراتا

وتنقل مباراة ميلان ضد فيورنتينا، على شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.