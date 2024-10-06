الشرطة يرتقي لصدارة الدوري العراقي والقاسم يسجل فوزه الأول

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أحمد جودة - القاهرة - اقتنص الشرطة فوزا مثيرا من ضيفه الطلبة 1 /صفر اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

الشرطة يرتقي لصدارة الدوري العراقي والقاسم يسجل انتصاره الأول

ويدين الشرطة بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه محمد داود الذي خطف هدف الانتصار القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الشرطة رصيده إلى سبع نقاط ليقتسم الصدارة مع أربيل والزوراء، وتوقف رصيد الطلبة عند أربع نقاط في المركز التاسع.

وعلى ملعب المدينة الدولي حقق القاسم الانتصار الأول له هذا الموسم وتغلب على مضيفه ديالى 1 /صفر.

وسجل سيف رشيد هدف الفوز للقاسم في الدقيقة 68.

ورفع القاسم رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن وظل ديالي في المركز الأخير دون رصيد.