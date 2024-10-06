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أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت أزمة جديدة بين مسئولي نادي الزمالك وجوزيه جوميز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بسبب موقف نجم الفارس الأبيض من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

أزمة بين جوميز ومسئولي الزمالك بسبب موقف نجم الفريق من الرحيل

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك أزمة بين مسئولي نادي الزمالك والبرتغالي جوزيه جوميز، بسبب مصير سيف فاروق جعفر مع الفريق ".

وأضاف:" جوزيه جوميز يرغب في رحيل سيف جعفر عن نادي الزمالك، على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة في المباريات؛ واكتساب خبرات جديدة".

وأشار:" على الجانب الآخر، يود مسئولي نادي الزمالك استمرار سيف جعفر في صفوف الفريق، والحصول على فرصة للمشاركة".

واستكمل كريم رمزي:" سيف جعفر أخبر إدارة نادي الزمالك أنه يرغب في الحصول على فرصة، من أجل إثبات نفسه، كما أخبر النادي أنه حال الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، سيرحل بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة ".

واختتم:" مسئولي نادي الزمالك يحاولون إقناع جوزيه جوميز، أن يستمر سيف جعفر في صفوف الفريق؛ وأن يحصل على فرصة للمشاركة في المباريات ".