نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة ديبورتيفو الافيس في الليجا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على الملامح البدائية لمواجهة نظيره ديبورتيفو الافيس، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذه النسخة.

ويحتضن ملعب مينديزوروتزا، مباراة اليوم بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس اليوم في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – ب أو كوبارسي – سيرجي دومينجيز – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – بيدري

خط الهجوم: رافينيا – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الأسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.

