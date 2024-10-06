نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره ديبورتيفو الافيس، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذه النسخة.

ويستضيف ملعب مينديزوروتزا، مباراة اليوم بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس في مشوار الدوري الإسباني لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس اليوم في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الأسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.