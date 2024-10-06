نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق أستون فيلا، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

ومن المنتظر أن يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

تردد قناة beIN SPORTS 1HD على النايل سات

• التردد 10810.

• الاستقطاب أفقي (H).

• معدل الترميز 27500.

• التصحيح 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS 1HD على العرب سات

• التردد: 11566.

• الاستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 4|3.

• الجودة: HD.