موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق أستون فيلا، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في البريميرليج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وذلك في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والساعة 17:00 بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا عبر قناة beIN Sports 1HD، بصوت المعلق خليل البلوشي.